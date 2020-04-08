Здоровье

Тайга.инфоТайга.инфоПервый зараженный коронавирусом умер в Сибири

Общее число подтвержденных случаев выросло с 9 до 13. Это первая зарегистрированная смерть пациента с коронавирусом в регионах Сибири.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Второй зараженный коронавирусом умер в Сибири

Алтапресс00:52

В Сибири от коронавируса скончался второй пациент

ЧС-ИНФОвчера в 22:58

Второй зараженный коронавирусом умер в Иркутске

Тайга.инфовчера в 21:40

В Сибири от коронавируса скончался первый пациент

НИА-Новосибирск06 апреля в 02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:47, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Религия

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме

Москва 24 вчера в 06:44
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru вчера в 09:40
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
Космос

Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми

Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.
Piter.tv 06 апреля в 01:10
Общество

Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов

Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Pro Город Самара вчера в 08:54
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана вчера в 03:20
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса

В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
ИА Новороссия 01:39
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском вчера в 01:57
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa 06 апреля в 07:24
Хоккей

Главный тренер Мартемьянов покинул «Автомобилист»

Sport24.ru вчера в 08:11
Хоккей

«Северсталь» может пропустить следующий сезон в КХЛ

"Северсталь" может пропустить следующий сезон в КХЛ.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 06 апреля в 18:34
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
ТАСС 01:52
Армия и оружие

Украина не может противостоять растущей мощи флота России

Тарас Чмут рассказал о проблемах Киева в Черноморском регионе. Украина не может противостоять растущей мощи флота России.
Piter.tv 01:01
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус

Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Газета.Ru 02:14
Технологии

Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5

Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество

В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин

В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Профиль вчера в 17:55
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com 06 апреля в 11:40
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru вчера в 06:30
ещё по теме
Главное