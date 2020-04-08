Общее число подтвержденных случаев выросло с 9 до 13. Это первая зарегистрированная смерть пациента с коронавирусом в регионах Сибири.

Первый зараженный коронавирусом умер в Сибири

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

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Общество Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Происшествия Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.