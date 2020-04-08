Здоровье
Тайга.инфоПервый зараженный коронавирусом умер в Сибири
Общее число подтвержденных случаев выросло с 9 до 13. Это первая зарегистрированная смерть пациента с коронавирусом в регионах Сибири.
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Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми
Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.
Общество
Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов
Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса
В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта.
Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Кино
Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Хоккей
Главный тренер Мартемьянов покинул «Автомобилист»
Хоккей
«Северсталь» может пропустить следующий сезон в КХЛ
"Северсталь" может пропустить следующий сезон в КХЛ.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана
Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Тарас Чмут рассказал о проблемах Киева в Черноморском регионе. Украина не может противостоять растущей мощи флота России.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Компания Sony на своей странице в Twitter презентовала новый контроллер для PlayStation 5, получивший название DualSense.
Общество
В Карелии малоимущим выдали паек из двух сосисок и пяти картофелин
В карельском городе Питкяранта школьникам из малоимущих семей и детям-инвалидам выдали бесплатные продуктовые наборы, состоящие из пяти картофелин, двух сосисок, килограмма муки, 500 граммов сахара и куска маргарина.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.