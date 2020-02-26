Армия и оружие
ИзвестияПервый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России
Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Происшествия
Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков
18 февраля ФСБ сообщила о задержании двух подростков, готовивших теракт в Крыму.
Авто
Skoda выпустила 7-миллионную Octavia
Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
Культура
Кинокритик объяснил интерес Берлинале к чернушным фильмам о России
Есть, конечно, проблема в том, что западные фестивали в первую очередь – и этот тренд, разумеется, сложился после 2014 года – берут чернушные фильмы о России.
Происшествия
Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США
На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Общество
РФ разработала пять прототипов вакцины от коронавируса
Российские эксперты получили штамм вируса, но не от Китая. На его основе было разработано пять прототипов вакцины.
Здоровье
В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Политика
Новейшая подлодка ВМС США облезла после первого похода
Twitter Новейшая подлодка ВМС США USS Colorado класса Virginia облезла после первого дальнего похода.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
Космос
Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету
Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.
Экономика
Уолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса
Основные индексы Уолл-стрит продолжают нестись вниз в ходе сессии 25 февраля из-за новых страхов вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.
Финансы
Биржевой курс евро поднялся выше 71 рубля
Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
Происшествия
Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске
Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 12-летнего школьника.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Космос
Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля
Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Биатлон
Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте
На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Политика
Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Космос
Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам
Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Политика
США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России
В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Автоспорт
Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.