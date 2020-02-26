Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПервый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника

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ЗРС С-350 «Витязь» в Ленинградской области: кадры с коптера

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ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»

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Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

ТАСС07:16

ВКС России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

RT на русском06:04

Военно-космические войска России получили первый комплекс С-350 «Витязь»

РБК08:01

Первый ЗРК «Витязь» заступил на боевое дежурство

Вести.Ru04:56
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
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Суд в Саратове арестовал готовивших бойню в школе подростков

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БИЗНЕС Online 11:22
Авто

Skoda выпустила 7-миллионную Octavia

Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
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Культура

Кинокритик объяснил интерес Берлинале к чернушным фильмам о России

Есть, конечно, проблема в том, что западные фестивали в первую очередь – и этот тренд, разумеется, сложился после 2014 года – берут чернушные фильмы о России.
Собеседник вчера в 11:47
Происшествия

Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
Lenta.ru 17:20
Общество

РФ разработала пять прототипов вакцины от коронавируса

Российские эксперты получили штамм вируса, но не от Китая. На его основе было разработано пять прототипов вакцины.
НТВ 09:08
Здоровье

В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана.
Интерфакс 15:19
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Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Общество

Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына

Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи.
Газета.Ru 07:11
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

ТАСС 10:05
Политика

Новейшая подлодка ВМС США облезла после первого похода

Twitter Новейшая подлодка ВМС США USS Colorado класса Virginia облезла после первого дальнего похода.
РЕН ТВ 15:29
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
ToDay News Ufa вчера в 07:21
Культура

Объявлен состав жюри нового шоу НТВ «Маска»

НТВ 06:06
Космос

Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету

Астрономы проанализировали все доступные параметры экзопланеты K2-18b, включая строение и состав ее атмосферы, и пришли к выводу, что на планете могут быть все условия для существования жизни земного типа.
РИА Новости 19:00
Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

Основные индексы Уолл-стрит продолжают нестись вниз в ходе сессии 25 февраля из-за новых страхов вокруг эпидемии коронавируса Covid-19.
REGNUM вчера в 15:02
Финансы

Биржевой курс евро поднялся выше 71 рубля

Последний раз курс евро поднимался выше 71 рубля в начале декабря прошлого года.
Аргументы и Факты вчера в 05:25
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

РБК вчера в 06:15
Происшествия

Двенадцатилетний мальчик пропал в Южно-Сахалинске

Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут 12-летнего школьника.
АСТВ 14:50
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Происшествия

Спасатели продолжат ночью искать детей, пропавших в море в Сочи

РИА Новости 11:21
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 28 февраля в России будет введен запрет на выдачу визы гражданам Ирана, за исключением гуманитарных и деловых, а с 1 марта будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей, кроме рейсов компаний «Аэрофлот» и «Аврора», сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:56
Космос

Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
REGNUM 24 февраля в 00:03
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат 10:26
Политика

Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток

Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
Вести.Ru 13:25
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Известия вчера в 06:49
Космос

Астрофизики МГУ «взвесили» черную дыру и удивились результатам

Массу черной дыры в центре галактики М87 удалось определить астрофизикам из МГУ имени Ломоносова, 18 февраля сообщается на сайте университета.
Красная весна вчера в 18:52
Политика

США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России

В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Московский Комсомолец 16:26
Автоспорт

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Motorsport.com Россия 07:40
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Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для российских ПВО. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
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