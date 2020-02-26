Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

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