Общество
REGNUMПервых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии
Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию. Об этом 3 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
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В Башкирию вернулась первая группа вахтовиков с Чаядинского месторождения в Якутии
КП - Уфавчера в 14:14
« Это наши братья»: Башкирия примет на самоизоляцию вахтовиков из Якутии
Аургазинский вестник02 мая в 03:15
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Гаджеты
Эксперты назвали самые ремонтопригодные Android-смартфоны
Пятёрку наиболее простых в ремонте аппаратов замкнули модели от крупных производителей: Google Pixel 3a, OnePlus 7T и смартфоны от Motorola линеек G и E. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года эксперты исследовательской компании ResearchMe рассказали, что чаще всего пользователи смартфонов обращаются в сервисные мастерские для замены батареи устройства.
REGNUM 03:48
Общество
В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек
Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
Общество
В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19
Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Здоровье
Глaвврaч BPБ Юрий Рaйхман: Bы нe пoнимаете вcю стeпень тoго кoшмара
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
Политика
В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России
В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России Россия выставила США счет на 600 с лишним тысяч долларов за поставленные в апреле товары медицинского назначения, которые официально именовались «гуманитарной помощью».
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество
В Башкирии в силу вступил масочный режим
Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 4 мая, начал действовать масочный режим в Башкирии.
ToDay News Ufa 03:19
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Музыка
Четвёртый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип Go Bananas группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
78.ru вчера в 06:12
Политика
Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Общество
Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом
Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
Гаджеты
Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake
Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии
Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
РЕН ТВ вчера в 04:46
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России
За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина выписалась из больницы
Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
Общество
Владимир Уйба рассказал, когда в Коми завершится режим самоизоляции
Врио главы считает, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что заболевание долго протекает в скрытом периоде, человек болеет 5-7-10 дней, он заражает других людей, но при этом у него нет симптоматики.
Комиинформ 01:06
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала слухи о серьёзной болезни сына
Телеведущая прокомментировала слухи о серьёзной болезни их сына Александра, которые ранее распространялись в социальных сетях и ряде СМИ.
Pravda.Ru 03:19
Политика
Видеоролики перестрелок в Катаре оказались фейком
Распространившиеся в соцсетях сегодня видеоролики перестрелок в Катаре в районе города аль-Вакра являются сфабрикованными.
РЕН ТВ 04:21
Общество
Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
Моя Москва.онлайн 04:25
Политика
Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
Здоровье
Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов
На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12