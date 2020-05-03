Общество

REGNUMREGNUMПервых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии

Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию. Об этом 3 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
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В Башкирию вернулись первые 200 вахтовиков из Якутии

Российская газета03:19

Вахтовики, среди которых была зафиксирована вспышка коронавируса, вернулись в Башкирию

Телеканал UTV02:48

В Башкирию вернулась первая группа вахтовиков с Чаядинского месторождения в Якутии

КП - Уфавчера в 14:14

В Башкирию прилетел эвакуационный рейс из Якутии с 200 гражданами

News.ruвчера в 15:32

В Башкирию прибыл первый борт с вахтовиками из Якутии

Московский Комсомолецвчера в 14:23

В Башкирию с Чаяндинского месторождения вернулись 200 вахтовиков

Аргументы и Фактывчера в 15:34

« Это наши братья»: Башкирия примет на самоизоляцию вахтовиков из Якутии

Аургазинский вестник02 мая в 03:15
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Гаджеты

Эксперты назвали самые ремонтопригодные Android-смартфоны

Пятёрку наиболее простых в ремонте аппаратов замкнули модели от крупных производителей: Google Pixel 3a, OnePlus 7T и смартфоны от Motorola линеек G и E. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года эксперты исследовательской компании ResearchMe рассказали, что чаще всего пользователи смартфонов обращаются в сервисные мастерские для замены батареи устройства.
REGNUM 03:48
Общество

В Тульской области коронавирус выявили у 75 человек

Тула, 4 мая 2020, 11:34 — REGNUM 75 новых заражений коронавирусом подтверждено за сутки в Тульской области, об этом 4 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:34
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Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
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Общество

В Татарии подтвердились 86 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Казань, 4 мая 2020, 11:24 — REGNUM В Татарии на 4 мая лабораторно подтвердились 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:24
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Общество

В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19

Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс 04:16
Здоровье

Глaвврaч BPБ Юрий Рaйхман: Bы нe пoнимаете вcю стeпень тoго кoшмара

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
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Политика

В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России

В США задались вопросом о ценности гуманитарной помощи из России Россия выставила США счет на 600 с лишним тысяч долларов за поставленные в апреле товары медицинского назначения, которые официально именовались «гуманитарной помощью».
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.
REGNUM 04:16
Общество

В Башкирии в силу вступил масочный режим

Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 4 мая, начал действовать масочный режим в Башкирии.
ToDay News Ufa 03:19
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Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Музыка

Четвёртый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип Go Bananas группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
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Политика

Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.
Газета.Ru 03:45
Общество

Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом

Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов дал скандальный комментарий относительно россиян, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней в период пандемии COVID-19.
Газета.Ru 03:38
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Гаджеты

Intel создает настольные 7-нм процессоры Meteor Lake

Сетевые инсайдеры заявили, что им удалось найти доказательства того, что компания Intel активно работает над созданием настольных 7-нм процессоров с условным обозначением Meteor Lake.
Vevby.ru 01 мая в 17:30
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом актриса Васильева рассказала о самочувствии

Актриса советского и российского кино и театра Татьяна Васильева рассказала, как проходит ее болезнь.
РЕН ТВ вчера в 04:46
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России

За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
RT на русском 04:16
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выписалась из больницы

Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье.
SM News 02 мая в 12:44
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Общество

Владимир Уйба рассказал, когда в Коми завершится режим самоизоляции

Врио главы считает, что сложность борьбы с коронавирусом заключается в том, что заболевание долго протекает в скрытом периоде, человек болеет 5-7-10 дней, он заражает других людей, но при этом у него нет симптоматики.
Комиинформ 01:06
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала слухи о серьёзной болезни сына

Телеведущая прокомментировала слухи о серьёзной болезни их сына Александра, которые ранее распространялись в социальных сетях и ряде СМИ.
Pravda.Ru 03:19
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Политика

Видеоролики перестрелок в Катаре оказались фейком

Распространившиеся в соцсетях сегодня видеоролики перестрелок в Катаре в районе города аль-Вакра являются сфабрикованными.
РЕН ТВ 04:21
Общество

Попова рассказала, когда отменят все ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что на территории РФ определенные ограничения будут сохраняться, пока не появится лекарство или вакцина.
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Здоровье

Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов

На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
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