Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию. Об этом 3 мая сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Первых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии

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