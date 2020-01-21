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КомпанияПервым вице-премьером стал Андрей Белоусов
Президент РФ Владимир Путин назначил первым вице-премьером помощника главы государства по экономическим вопросам Андрея Белоусов. Об этом сообщили РИА «Новости». При этом Путин освободил Белоусова от занимаемой должности, пишет агентство.
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Биография Андрея Белоусова: что известно о новом первом вице-премьере правительства России
Комсомольская правда12:00
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