Политика
Российская газетаПервым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов
Помощник президента России, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов назначен первым заместителем премьер-министра РФ. Соответствующий указ подписал во вторник, 21 января, глава государства Владимир Путин. Он работал в правительстве Дмитрия Медведева, возглавляя МЭР в 2012-2013 годы.
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Политика
Силуанов, Мутко, Голодец и еще четверо покинули посты вице-премьеров
Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко покинули должности вице-премьеров, некоторые из них остались в составе обновленного правительства России.
Политика
Полный список нового правительства: кто ушел и кто пришел
C момента объявления об отставке прежнего правительства и назначения нового премьера аналитики гадали, кто войдет в новый состав кабмина.
Политика
Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.
Общество
За 16 млн долга по зарплате директор заплатит штраф 10 тысяч
Причиной послужил долг по зарплате за октябрь 2019 года. Более 600 работникам задолжали свыше 16 млн рублей.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Политика
Украинцы выступили за свободное использование русского языка
Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Хоккей
Крикунов: «Ак Барс» показал «Динамо», как надо играть в хоккей
Казанский "Ак Барс" дал мастер-класс хоккеистам московского "Динамо" в матче КХЛ, заявил главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Американская 52-летняя актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса, сообщает Super.ru.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Как сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас уверена, что специалисты признали Соколова вменяемым.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Здоровье
Ученые раскрыли идеальный способ похудения
Здоровье
Кардиолог Федоров рассказал, как предотвратить тромбоз
Установлено, что смерть актрисы наступила из-за оторвавшегося тромба. Кардиолог Алексей Федоров рассказал о способах профилактики тромбоза.
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Армия и оружие
Российских военных американцы не пустили к месторождению нефти в Сирии
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Культура
Актера Виктора Ракова госпитализировали
В Москве госпитализировали российского актера театра и кино, певца Виктора Ракова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России на 2020 год
В 2020 году Mitsubishi выведет на российский рынок две рестайлинговые модели – кроссовер ASX и внедорожник Pajero Sport.