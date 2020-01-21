Помощник президента России, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов назначен первым заместителем премьер-министра РФ. Соответствующий указ подписал во вторник, 21 января, глава государства Владимир Путин. Он работал в правительстве Дмитрия Медведева, возглавляя МЭР в 2012-2013 годы.

Первым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов

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