Политика

Российская газетаРоссийская газетаПервым вице-премьером в новом правительстве стал Андрей Белоусов

Помощник президента России, бывший министр экономического развития Андрей Белоусов назначен первым заместителем премьер-министра РФ. Соответствующий указ подписал во вторник, 21 января, глава государства Владимир Путин. Он работал в правительстве Дмитрия Медведева, возглавляя МЭР в 2012-2013 годы.
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Советник Путина по экономике Андрей Белоусов стал первым вице-премьером

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Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов

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В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

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Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
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