Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваПервым замглавы Минкомсвязи назначили Олега Пака

Место Пака заняла бывший сенатор Людмила Бокова. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

РИА Новости13:16

Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

РБК14:31

Мишустин назначил первого замглавы и статс-секретаря Минкомсвязи

Российская газета13:24

Людмила Бокова стала статс-секретарем—замглавы Минкомсвязи

Коммерсантъ13:59

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Известия13:36

Мишустин назначил Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

REGNUM13:45

Мишустин назначил первого замглавы Минкомсвязи

Газета.Ru13:44
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Китайская Huawei обогнала корейскую Samsung и стала лидером по продажам смартфонов 5G в 2019 году, сообщается в исследовании компании Strategy Analytics, опубликованном 28 января.
Красная весна 29 января в 15:05
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
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Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.
Интерфакс 12:18
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
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Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
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Беременная Саша Черно подала документы на развод

Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
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Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин

Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
РИА Новости 11:40
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:07
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.
Москва 24 вчера в 01:38
Общество

Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Московский Комсомолец 10:05
Политика

Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
RT на русском 16:56
Общество

Столицей «Тотального диктанта» в 2020 году объявили Санкт-Петербург

Санкт-Петербург объявили столицей "Тотального диктанта" в 2020 году, главной площадкой акции может стать Зимний дворец, передает корреспондент ТАСС с финала конкурса по выбору столицы проекта.
ТАСС 12:50
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК 17:20
Общество

AliExpress призвал покупателей отменить заказы из-за коронавируса

Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
Актуальные Новости вчера в 10:09
Спорт

Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА

Аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлена до 1 марта.
Росбалт вчера в 04:50
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
ТАСС 16:28
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным

Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Вечерний курьер вчера в 16:35
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Здоровье

В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Мой Брянск 30 января в 23:16
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Футбол

«Сельта» со Смоловым уступила «Валенсии» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 17:18
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Спорт

Российские футболисты пробились на чемпионат мира

Вести.Ru 17:35
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru 02:00
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