Гаджеты Huawei стала первой по продажам смартфонов 5G в 2019 году Китайская Huawei обогнала корейскую Samsung и стала лидером по продажам смартфонов 5G в 2019 году, сообщается в исследовании компании Strategy Analytics, опубликованном 28 января.

Политика В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.

Общество Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Общество Столицей «Тотального диктанта» в 2020 году объявили Санкт-Петербург Санкт-Петербург объявили столицей "Тотального диктанта" в 2020 году, главной площадкой акции может стать Зимний дворец, передает корреспондент ТАСС с финала конкурса по выбору столицы проекта.

Политика В Раде пригрозили свержением Зеленского Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Спорт Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА Аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлена до 1 марта.

Общество С февраля изменятся правила получения шенгенских виз Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.