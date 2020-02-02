Политика
Говорит МоскваПервым замглавы Минкомсвязи назначили Олега Пака
Место Пака заняла бывший сенатор Людмила Бокова. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Гаджеты
Huawei стала первой по продажам смартфонов 5G в 2019 году
Китайская Huawei обогнала корейскую Samsung и стала лидером по продажам смартфонов 5G в 2019 году, сообщается в исследовании компании Strategy Analytics, опубликованном 28 января.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Шоу-бизнес
Беременная Саша Черно подала документы на развод
Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
Теннис
Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин
Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.
Общество
Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Политика
Хафтар подтвердил участие ЛНА во встрече военного комитета Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил участие во встрече военного комитета Ливии.
Общество
Столицей «Тотального диктанта» в 2020 году объявили Санкт-Петербург
Санкт-Петербург объявили столицей "Тотального диктанта" в 2020 году, главной площадкой акции может стать Зимний дворец, передает корреспондент ТАСС с финала конкурса по выбору столицы проекта.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Общество
AliExpress призвал покупателей отменить заказы из-за коронавируса
Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
Спорт
Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА
Аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приостановлена до 1 марта.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Здоровье
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Спорт
Российские футболисты пробились на чемпионат мира
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.