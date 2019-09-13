Происшествия
Вести.RuФура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента в районе деревни Селятино. Кадры с места свидетельствуют о том, что обрушение произошло после того, как в мост врезался тягач с цистерной.
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Грузовик DAF обрушил пешеходный мост на трассе А-107 в Подмосковье, движение перекрыто в обе стороны
Агентство Москвавчера в 23:23
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Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
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RT на русском вчера в 20:37
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Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Общество
ФСБ намерена заблокировать два сервиса по примеру Telegram
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Челябинское управление ГИБДД обрело нового руководителя
В Челябинской области региональное управление ГИБДД обрело нового руководителя.
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Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
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Тульский «Арсенал» завтра сыграет с «Зенитом»
Завтра, 13 сентября в Санкт-Петербурге состоится матч 9-ого тура Российской премьер-лиги. Местный "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".
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Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
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Каррера прокомментировал интервью Глушакова
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