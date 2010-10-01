Повторно обращаться за документом не придется Краснодар, 4 марта. Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.

Пешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев

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