Общество

Регион onlineРегион onlineПешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев

Повторно обращаться за документом не придется Краснодар, 4 марта. Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
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Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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