Общество
Регион onlineПешеходный спецпропуск в Краснодаре отменили для автовладельцев
Повторно обращаться за документом не придется Краснодар, 4 марта. Спецпропуск пешехода не придется получать автовладельцам Краснодарского края, которая уже получили автомобильный пропуск на перемещение по региону.
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Губернатор потребовал исключить дублирование автомобильных пропусков пешеходными
Администрация Краснодарского краявчера в 09:05
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