Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

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«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит ТАСС слова Пескова. Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.