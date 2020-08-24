Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины
«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит ТАСС слова Пескова. Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора участие Белоруссии в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 12:32
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Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса
Российская газетавчера в 13:01
Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 13:12