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Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

«Во время телефонного разговора Путина и Лукашенко действительно обсуждалось, что Белоруссия примет участие в тестировании российской вакцины», — приводит ТАСС слова Пескова. Он добавил, что Лукашенко также поздравил своего российского коллегу с успехом в разработке вакцины от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко действительно обсуждали в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора участие Белоруссии в тестировании российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 12:32
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Известия

Песков подтвердил возможное участие Белоруссии в испытаниях российской вакцины

Известия17:01
Газета.Ru

Песков подтвердил участие Белоруссии в испытаниях вакцины «Спутник V»

Газета.Ruвчера в 12:58
RT на русском

Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

RT на русскомвчера в 13:01
Российская газета

Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 13:01
Комсомольская правда

Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 13:12
РЕН ТВ

Песков подтвердил участие Белоруссии в испытаниях вакцины от COVID

РЕН ТВвчера в 12:41
ТАСС

Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

ТАССвчера в 12:32

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