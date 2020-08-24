Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины
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Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
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