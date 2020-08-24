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Песков: Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и борьбу с коронавирусом, договорились, что белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА
 со ссылкой на пресс-службу господина Лукашенко.
Коммерсантъвчера в 09:57
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Человек пытается выжить». Белорусский политолог объяснил, почему Лукашенко резко переменился к России

Телеканал 360°вчера в 12:29
Известия

Песков подтвердил возможное участие Белоруссии в испытаниях российской вакцины

Известия17:01
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 24 августа. Немецкие врачи назвали диагноз Навального, российскую вакцину от COVID испытают на белорусах

URA.Ruвчера в 13:00
Эхо Москвы

Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Эхо Москвы00:32
РБК

Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах

РБКвчера в 10:42
ТАСС

Песков: Путин и Лукашенко обсудили участие Белоруссии в тестировании вакцины от COVID-19

ТАССвчера в 12:32
РИА Новости

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 09:48

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
ТАСС01:08
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Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом, передает «РИА Новости».
Известия22:31
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Появилось видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе

Видео перехвата вертолетами министерства обороны Белоруссии воздушных шаров с бело-красно-белым флагом оппозиции, запущенных, вероятно, с территории Литвы, опубликовал портал "Военно-политическое обозрение".
0:20
Известия00:23
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