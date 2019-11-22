Политика

REGNUMREGNUMПесков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют

Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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