Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что осужденная в России израильтянка Наама Иссахар пока не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
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с чего всё началось

Песков: личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс

Отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки Наамы Иссахар тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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