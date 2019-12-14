Политика
Газета.RuПесков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев официально не выдвигал инициативу о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс. Член Совета Федерации Алексей Пушков в этой связи заявил, что Москва может и не дать свою санкцию на это предложение.
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Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 00:50
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