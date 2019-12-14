Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Украины допустил размещение миротворцев ООН в Донбассе

Украинское руководство рассматривает возможность возращения к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в передаче "Свобода слова" на телеканале "Украина".
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Дмитрий Песков
Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 00:50

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