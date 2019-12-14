Политика
Газета.RuМИД Украины допустил размещение миротворцев ООН в Донбассе
Украинское руководство рассматривает возможность возращения к идее ввода миротворческих сил ООН на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в передаче "Свобода слова" на телеканале "Украина".
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Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 00:50
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Политика
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
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В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
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В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
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Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Политика
В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Армия Хафтара штурмует Триполи
Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара продолжает наступление в Триполи. В боях применяются артиллерия, боевые самолеты и вертолеты.
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Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
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Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж
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