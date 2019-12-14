Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Киев официально не выдвигал инициативу о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс. Член Совета Федерации Алексей Пушков в этой связи заявил, что Москва может и не дать свою санкцию на это предложение.
Читать в источнике
Комментировать544
Дмитрий Песков
Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 00:50

Подробнее о событии

Песков ответил на заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

РБК02:16

Песков оценил заявление Украины о миротворцах ООН в Донбассе

Телеканал 360°01:43

Пристайко: Если РФ продолжит «упираться по каждому пункту» минских соглашений, то Киев перейдет к «следующему шагу»

Эхо Москвывчера в 12:01

Песков прокомментировал слова Пристайко о возможном вводе контингента ООН в Донбасс

ТАССвчера в 22:55

Песков прокомментировал планы Киева по миротворцам ООН в Донбассе

Известиявчера в 23:47

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

RT на русском01:10

Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Интерфакс13 декабря в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Lenta.ru 17:45
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 21:33
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Экономика

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 13 декабря в 12:25
Общество

Васильева призвала не задавать школьникам домашнее задание на каникулы

ТАСС Министр просвещения России Ольга Васильева призвала учителей не задавать школьникам домашние задания на новогодние каникулы.
РЕН ТВ 08:16
Общество

В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Lenta.ru 19:50
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Культура

Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
РБК 16:41
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Политика

Трамп попросил экс-директора ФБР извиниться

Как писал NEWS.ru ранее, бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, так как допускал недочёты в работе.
News.ru 16:54
Политика

В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

Компания 04:29
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Общество

«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
ТАСС 21:07
Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК 22:00
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Экономика

В Бурятии могут появиться новые технопарки для малого и среднего бизнеса

В технопарках будет организовано производство спортивных товаров и изделий для крупных госкорпораций и холдингов В пятницу, 13 декабря, в Улан-Удэ состоялся совет по улучшению инвестиционного климата при главе Бурятии, на котором были рассмотрены вопросы развития промышленности.
Байкал-Daily 20:57
Экономика

Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей

Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
Политическая Экспертиза 11:43
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
ИнфоСМИ 11:44
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости 19:49
Общество

Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем

Все больше глав регионов принимают решение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на 31 декабря.
Алтапресс 20:06
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ 11:55
Футбол

Н`Голо Канте желает покинуть «Челси»

В чемпионате Англии после 17 матчей, «Челси» занимает 4 место. Ранее ГЛАС сообщал о победе "Челси" над "Астон Виллой".
ГЛАС.RU 03:35
Наука

Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК

ToDay News Ufa 13 декабря в 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное