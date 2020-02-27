Политика
ВедомостиПесков: Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Со стороны Кремля не поступало предложений увековечить память политика Бориса Немцова, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Насколько мне известно, каких-либо инициатив на это счет не было от Кремля», – приводит его слова ТАСС.
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Происшествия
Задержанных российских моряков в Дании отпустили
Пятерых российских моряков, которых задержали в Дании на судне Duncan Island по подозрению в контрабанде наркотиков, отпустили.
Политика
Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции
Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
Политика
Песков: Все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая
Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Дмитрий Песков рассказал, что выбор даты общероссийского голосования не связан с днем рождения Владимира Ленина.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Биатлон
Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что ее насиловали и накачивали наркотиками
Как сообщает ToDay News Ufa, Даффи сообщила о том, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Кино
Фильм, который не покажут в России: премьера «Дау. Наташа» в Берлине
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Фигурное катание
Рязанская фигуристка Трусова выступила на шоу «Путь к Победе»
В среду, 26 февраля, рязанская фигуристка Трусова выступила с номером на шоу «Путь к Победе». Выпуск показали по Первому каналу.
Происшествия
Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе
Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Биатлон
Сергей Белозеров: «Хованцев перепутал этапы Елисеева и Гараничева при заявке на эстафету чемпионата мира»
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, что главный тренер команды Анатолий Хованцев ошибся при подаче заявки на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в Антхольце.
Экономика
AB InBev прогнозирует падение прибыли в первом квартале на 10%
Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev прогнозирует 10-процентное снижение прибыли в первом квартале после того, как вспышка коронавируса ударила по продажам пива во время празднования китайского Нового года, что привело к падению акций компании, передает Reuters.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась пляжным фото с годовалым сыном
Виктория Лопырева на днях улетела в Дубай на фестиваль русской культуры. В поездку она взяла и своего годовалого сына Марка Лионеля.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Общество
Минюст пересмотрит завышенные дорожные штрафы в новом КоАП
Министерство юстиции пересмотрит штрафы за нарушения правил дорожного движения в новом Кодексе об административных правонарушениях.
Общество
Милицию стали убивать раньше: опубликованы документы по делу Майдана
Украинское издание "Страна" опубликовала материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане в 2014 году.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Технологии
«Роснефть» оснастит разведку и добычу собственной «цифрой»
На конец 2019 года «Роснефть» использовала в разведке и добыче 48% собственного программного обеспечения.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств
Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.