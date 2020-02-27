Политика
ВедомостиПесков: Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Со стороны Кремля не поступало предложений увековечить память политика Бориса Немцова, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Насколько мне известно, каких-либо инициатив на это счет не было от Кремля», – приводит его слова ТАСС.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Финансы
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Последний раз курс доллара находился выше отметки в 66 руб. 6 сентября 2019 года. Курс евро увеличился на 1,58%, до 72,4 руб.
Происшествия
Пензенский Следком возбудил дело об убийстве Екатерины Левченко
Сегодня стало известно, что Следственный комитет инициировал передачу из полиции материалов о розыске Левченко, и возбудил уголовное дело по статье «убийство».
Экономика
В ФНС оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с зарплатой на уровне МРОТ грозит бюджетной системе потерей около 1,2 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько в ходе круглого стола Высшей школы экономики.
Футбол
Черчесов высказался о отмене статуса легионера для игроков из ЕАЭС
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит проблемы для национальной команды в отмене статуса легионеров для футболистов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Футбол
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Армия и оружие
Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе
Сирийцы перебросили российские гаубицы "Мста-Б" на фронт в Идлибе. Журналисты из Ruptly опубликовали видео процесса на своем YouTube-канале.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13%
Число украинцев, которые положительно относятся к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому, за два месяца сократилось на 13% (с 60 до 47%).
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Происшествия
Приставы в Ростове вернули 92-летнему ветерану телевизоры
Напомним, приставы пришли к 92-летней ветерану тыла Анне Запорожцевой, которая из-за состояния здоровья практически прикована к кровати.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Шоу-бизнес
Катя Гордон «объявила войну» Пригожину и Валерии
Популярный блогер Екатерина Гордон публично выясняет отношения с Иосифом Пригожиным и его супругой Валерией.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Здоровье
Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах
Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.
Космос
Разработаны новые методы поиска жизни на Марсе
Политика
Переезд органов власти из Москвы предложили закрепить в Конституции
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников предложили поправку в Конституцию России, которая закрепит возможность переносить федеральные органы власти из Москвы.
Футбол
«Барселона» и МЮ могут перехватить Вернера у «Ливерпуля»
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп хочет усилить атакующую линию из-за Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет с 24 июля по 9 августа, а также Кубка Африки, который состоится зимой.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затрагивает более одного миллиарда устройств
Уязвимость, известная как Kr00k, затрагивает более одного миллиарда устройств.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Происшествия
Задержанную в Турции россиянку освободили
Ранее генконсульство России сообщило, что турецкие власти задержали россиянку «в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».