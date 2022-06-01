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Песков: Кремль не верит словам Зеленского не использовать американские РСЗО против России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о неиспользовании против России оружия, поставленного США, сообщил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне.
РИА Новости
Также, по словам представителя Кремля, не были выполнены минские договоренности, которые «канули в Лету по вине украинской стороны».
Московский Комсомолец
О том, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракеты, способные ударить по России, ранее заявил президент Джо Байден.
Коммерсантъ
Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
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