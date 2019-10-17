Политика

Вести.RuВести.RuПесков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
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с чего всё началось

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс14:05

Подробнее о событии

Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7

РИА Новости17:30

Песков оценил вероятность визита Путина на гольф-поле Трампа

URA.Ru15:00

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

Интерфакс14:05

Песков: в Кремле оценят приглашение США на G7

RT на русском14:25

Кремль «с удовольствием» рассмотрит приглашение Путина на саммит G7

Московский Комсомолец14:21

Песков ответил на слова Белого дома о возможности пригласить Путина на G7

РБК14:10

В Кремле «с удовольствием» изучат американское приглашение Путину на саммит G7

Росбалт14:44
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Общество

Мошенники изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов

"Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата", — цитирует ТАСС представителя Генеральной прокуратуры РФ Елены Малык.
РЕН ТВ вчера в 06:16
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Кино

Netflix представил новый тизер «Ведьмака»

Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском 00:00
Наука

Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами

По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Профиль 12:46
Происшествия

Школьницу избили за напоминание о домашнем задании на Сахалине

На Сахалине одноклассники избили школьницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании, которая та забыла у них спросить.
Газета.Ru 05:51
Футбол

В сеть попало фото официального мяча Евро-2020

В сети появилось фото нового дизайна официального мяча Евро-2020 от Adidas. Новинка получила название Uniforia, сообщает Footy Headlines.
Чемпионат 19:10
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

Интерфакс 11:20
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
RT на русском 09:13
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
РИА Новости 17:18
Политика

Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима

Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Футбол

Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия

Газета.Ru 10:53
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер 15:30
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Происшествия

Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Космос

Две женщины-астронавта NASA впервые выйдут в открытый космос

Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук готовятся к первому исключительно женскому выходу в открытый космос, который состоится в пятницу, 18 октября.
Аргументы и Факты вчера в 23:03
Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 10:51
Происшествия

Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

РИА Новости 18:21
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Происшествия

Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

РИА Новости 08:14
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:42
Киберспорт

Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11

We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Происшествия

В курганском тубдиспансере задержали главу профсоюза «Альянс врачей»

URA.Ru 01:30
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