Политика

Вести.RuВести.RuПесков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
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Дмитрий Песков
Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 14:56
с чего всё началось

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Газета.Ru вчера в 23:46
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Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
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Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил «сделать ребенка» ее семье

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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике

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