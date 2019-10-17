Политика
Вести.RuПесков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит
Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
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Мы с удовольствием ознакомимся с формулировкой приглашения. После этого можно будет оценивать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 14:56
с чего всё началось
В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфакс14:05
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