Политика
Evo-rus.comПесков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы
После сообщения о превышении показателей радиационного фона на территории северной Европы свой комментарий высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Полиция ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма» в Сиэтле
Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
NewInform вчера в 02:21
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Религия
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
Гаджеты
Немецкие цены на настольные процессоры AMD Renoir оказались достаточно высокими
Компания AMD достаточно долго колебалась по поводу целесообразности вывода гибридных процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 на розничный рынок, но несколько недель назад стало ясно, что в июле они всё же поступят в продажу, пусть и не в коробочной комплектации.
3DNews 07:09
Единоборства
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
News.ru 10:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
На Шри-Ланке отпустили под залог двух россиян, задержанных в феврале
РИА Новости вчера в 10:12
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
Наука
В России скрестили нейросеть и VR ради опасных исследований
Новейшая отечественная разработка позволит специалистам вести обследование потенциально опасных территорий или объектов с помощью системы управления роботехническими комплексами, получившей название «Гипноз».
SM News 09:01
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
Известия 10:36
Здоровье
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
В честь звания «Город трудовой доблести» в Перми запустят фейерверк
Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
REGNUM 05:07
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Происшествия
Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков
В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения.
РБК 10:39
Политика
За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% избирателей
В Нижегородской области за изменения в Основной закон высказались 59,7% проголосовавших, против — 40,3%. 1 июля в России прошли малочисленные акции протеста против поправок.
Компания вчера в 02:59
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
РИА Новости 10:10
Технологии
Великобритания победила в аукционе по покупке OneWeb
Сегодня стало известно, что консорциум, включающий правительство Великобритании, победил на прошедшем в Нью-Йорке аукционе по покупке обанкротившейся телекоммуникационной спутниковой компании OneWeb.
3DNews 09:34
Экономика
Поздышев станет старшим советником Банка международных расчетов
"Банк России как учредитель УК ФКБС принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов", - указано в сообщении регулятора.
ТАСС 10:39
Общество
Власти Крыма разрешили кинотеатрам возобновить работу
В Крыму кинотеатрам разрешили возобновить работу. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
RT на русском 09:51
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Космос
Астрономы показали, как выглядит космический «фейерверк»
Команда ученых говорит, что эти облака выглядят так, как будто у них достаточно массы, чтобы продолжать процесс формирования звезд еще миллион лет или около того.
Популярная механика 03:56