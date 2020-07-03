Политика

Evo-rus.comEvo-rus.comПесков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы

После сообщения о превышении показателей радиационного фона на территории северной Европы свой комментарий высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль не увидел причин для беспокойства из-за уровня радиации у границ

РБК05:37

Песков не увидел причин для беспокойства в сообщениях о росте уровня радиации в странах Балтии

Интерфакс05:53

Песков прокомментировал повышение радиации на Балтике

Московский Комсомолец05:45

Песков прокомментировал новости о повышенной радиации

Вести.Ru05:45

Кремль: причин для беспокойства по поводу уровня радиации нет

Коммерсантъ06:15

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

РИА Новости05:37

Песков прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой

ТАСС05:22
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
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39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Вокруг ТВ вчера в 04:43
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В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки

14-летние собаки чувствуют себя так же, как и человек в свои 70-75 лет.
Evo-rus.com 00:54
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Происшествия

Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
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Футбол

«Матч ТВ» покажет только половину игр 26-го тура РПЛ

Появилось расписание телетрансляций матчей двадцать шестого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 11:33
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
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Политика

О чем говорят результаты голосования

Окончательные итоги голосования об изменении Конституции пока не подведены, но от подсчета нескольких отдаленных или заграничных участков сильно не изменятся: 57,7 млн голосов «за» поправки, 15,8 млн голосов «против» поправок.
Полит.ру вчера в 12:30
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

Известия вчера в 09:16
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Происшествия

Главу СКР попросили заняться делом умершей чеченки после извинений ее матери

Lenta.ru 12:19
Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте вынесли приговор

Пикник у Вечного огня в Кронштадте обернулся для 36-летнего инженера Николая Поликарпова ограничением свободы на два года.
Вести.Ru 10:14
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
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Экономика

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
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Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой.
Южный Федеральный вчера в 06:56
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Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
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Финансы

Курс рубля упал до минимальных значений

По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Культура

В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

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ЕЦБ показал обновленные банкноты евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о выходе из печати обновленных банкнот евро, на которых впервые появилась подпись нынешнего председателя регулятора Кристин Лагард.
РБК 11:10
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 03:37
Финансы

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Общество

Sony сменит название впервые более чем за 60 лет

Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
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Экономика

«Синема парк» заплатила PepsiCo почти $2 млн штрафа за низкие продажи

Штраф отображен в отчетности компании за прошлый год.
Новые Известия 05:54
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
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