Политика

Народные новостиНародные новостиПесков: Кремль опроверг превышение радиационного фона на севере Европы

Чрезвычайных ситуаций на севере Европы не зафиксировано, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона на севере Европы.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Кремль: причин для беспокойства по поводу уровня радиации нет

Коммерсантъ06:15

Песков прокомментировал сообщения о выбросе радиации на севере Европы

РИА Новости05:37

Песков прокомментировал повышение радиации на Балтике

Московский Комсомолец05:45

Песков прокомментировал новости о повышенной радиации

Вести.Ru05:45

Кремль не увидел причин для беспокойства из-за уровня радиации у границ

РБК05:37

Песков не увидел причин для беспокойства в сообщениях о росте уровня радиации в странах Балтии

Интерфакс05:53

Песков прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой

ТАСС05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Футбол

В ФК «Оренбург» ухудшается ситуация с заболевшими COVID-19

Оренбург, 3 июля 2020, 14:01 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в футбольном клубе «Оренбург» увеличивается.
REGNUM 07:01
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
69
Политика

Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу

Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
103
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
2,5K
Политика

Путин прокомментировал вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ

Президент РФ Владимир Путин, говоря о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве, отметил, что "они показали кое-что по поводу того, кто там работает".
РИА Новости 09:27
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
1,3K
Здоровье

На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком

По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
851
Политика

Путин подписал указ о поправках к Конституции

Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
981
Космос

Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет

Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
67
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,7K
Культура

Умер старейший актер Театра Российской армии Александр Петров

РБК 08:16
2
Автоспорт

Квят стал 19-м в первой свободной практике Гран-при Австрии

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м по итогам первой свободной практики Гран-при Австрии.
ProstoProSport 07:11
Политика

Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Авто

Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей

Сумарная мощность двигателе яхты составляет 4000 лошадиных сил, судно оснащается двумя силовыми агрегаторами типа типа Twin MAN V12.
Inc-news.ru вчера в 11:11
1
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
22
Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
10
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,2K
Религия

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
REGNUM 04:46
1,1K
Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

Нева Спорт 06:32
Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой.
Южный Федеральный вчера в 06:56
246
Экономика

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
РБК 06:54
4
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
8,9K
Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском вчера в 08:27
66
Общество

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых активных экстремистов

Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников.
Портал Северного Кавказа 06:16
26
Шоу-бизнес

Тарзан устроил шоу на росписи с Королевой в ЗАГСе

Шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал архивное видео со свадьбы с певицей Наташей Королевой.
Слово и Дело 04:28
Шоу-бизнес

Жена Панайотова выложила фото со дня рождения певца

Фанаты восхитились красивой парой 1 июля Александр Панайотов отмечал день рождения.
WomanHit.ru 08:38
6
Хоккей

ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Общество

ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС

Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия 03:06
13
Здоровье

ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости 08:42
125
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное