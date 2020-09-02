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Вести.Ru
Вести.Ru

Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ru09:41
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфакс13:30
Комсомольская правда

"Россия, отравив Навального, сама отдала его Германии, чтобы быть обвиненной? Абсурд!"

Комсомольская правда13:50
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАСС11:01
РИА Новости

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили «Новичком»

РИА Новости09:45
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ru09:41
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:24
Ёлдаш

У Навального нашли следы яда «Новичок»

Ёлдаш10:01

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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