Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.