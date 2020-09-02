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Вести.Ru
Вести.Ru

Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
Подробнее о событии
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01
Ёлдаш

У Навального нашли следы яда «Новичок»

Ёлдашвчера в 10:01
Интерфакс

В ФРГ заявили о следах яда из группы «Новичок» в организме Навального

Интерфаксвчера в 09:42
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
Комсомольская правда

Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»

Комсомольская правдавчера в 09:47
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:24

Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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В Сенате США призвали Трампа решительно ответить на случай с Навальным

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес выразил мнение, что администрация Дональда Трампа должна задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года применительно к ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Взгляд.ру19:42

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям».
RT на русском20:17
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовой1 сентября в 11:05
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В ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна

В трёх городах и двух районах Приморского края отменены занятия в школах из-за приближающегося тайфуна «Майсак», сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
RT на русском19:45
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru20:34

Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54