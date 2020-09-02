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Вести.Ru
Вести.Ru

Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ru09:41
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РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новости12:02
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:24
Комсомольская правда

Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»

Комсомольская правда09:47
Интерфакс

В ФРГ заявили о следах яда из группы «Новичок» в организме Навального

Интерфакс09:42
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАСС11:01
Ёлдаш

У Навального нашли следы яда «Новичок»

Ёлдаш10:01
ИА Красная Весна

В ФРГ рассказали о лаборатории, которая нашла «Новичок» в пробах Навального

ИА Красная Весна11:29

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РИА Новости15:31
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