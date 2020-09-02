Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Смотрите также
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Кабмин выделил почти 5 млрд рублей на развитие дорог в регионах
У выигравшей от коронавируса страны начались проблемы
Netflix снимет сериал по китайскому роману «Задача трех тел»
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
Дочь Юлии Началовой стала восьмиклассницей
Бузова продемонстрировала кардинальную смену имиджа
Disney сообщил дату премьеры второго сезона сериала «Мандалорец»
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях
Песков: ФРГ не информировала РФ о медицинских выводах по Навальному
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
МИД Германии не предоставил России подтверждений отравления Навального
Ринк опроверг возможность использования «Новичка» против Навального
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Подробнее о событии
Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»
Комсомольская правдавчера в 09:47