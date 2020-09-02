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Вести.Ru
Вести.Ru

Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального

В Кремль не поступала информация о том, что в организме оппозиционера Алексея Навального были найдены следы яда "Новичок". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», — сказал
 официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
BFM.ruвчера в 09:41
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Интерфакс

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Интерфаксвчера в 13:30
РИА Новости

В МИД прокомментировали заявление об отравлении Навального «Новичком»

РИА Новостивчера в 12:02
Ёлдаш

У Навального нашли следы яда «Новичок»

Ёлдашвчера в 10:01
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:24
BFM.ru

Германия: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

BFM.ruвчера в 09:41
ТАСС

Заявление представителя правительства Германии по инциденту с Навальным. Полный текст

ТАССвчера в 11:01
Комсомольская правда

Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли вещество из группы «Новичок»

Комсомольская правдавчера в 09:47

Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.
ФАН17:15
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В Сенате призвали Трампа жестко отреагировать на ЧП с Навальным

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, представляющий штат Нью-Джерси, потребовал от американского лидера Дональда Трампа жесткой реакции на инцидент с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексей Навального химическим веществом типа "Новичок".
Московский Комсомолец18:55

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъвчера в 07:51
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

Бывший член комиссии ООН усомнился в версии об «отравлении» Навального

Ранее специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.
ФАНвчера в 13:00