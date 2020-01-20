Политика
RT на русскомПесков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
В Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию
Голосование состоится после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации.
Наука
Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Общество
Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване
В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Кино
Лучшие мультфильмы Хаяо Миядзаки покажут на Netflix
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Кино
Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Биатлон
Губерниев заявил, что недоволен отсутствием медалей у биатлонистов
Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов на Кубке мира.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Общество
Ozon уволит несколько сотен курьеров
Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал к концу 2020 года изменения в штате курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен сотрудников.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Авто
Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский уйдет в отставку, если совершит какое-то коррупционное преступление и будет в этом уличен, рассказал сам украинский лидер в интервью израильскому порталу The Times of Israel.
Технологии
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Обновление KB4534310 исправляет ошибки, а KB4534314 – касается системы безопасности.
Общество
Китай запретит одноразовый пластик
До конца текущего года в Китае будет запрещено производство и продажа одноразовых изделий из пластика, сообщает агентства Синьхуа со ссылкой на Национальную комиссию по развитию и реформам (NDRC) и минэкологии Китая.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.