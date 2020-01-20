Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина

РБК06:33

Песков: Мишустин пока не представил Путину структуру нового правительства

Коммерсантъ06:28

Песков ответил на вопрос о структуре и составе правительства Мишустина

Lenta.ru06:06

Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

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Путину представят структуру нового правительства в определенные Конституцией сроки

Интерфакс06:11

Мишустин не докладывал Путину о структуре и составе правительства

РИА Новости06:21

Песков заявил, что Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

ТАСС06:03
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