Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

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