Политика

RT на русскомRT на русскомПесков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин пока не представил российскому лидеру Владимиру Путину структуру и состав нового правительства, это произойдёт в течение срока, который предусмотрен Конституцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Мишустин пока не представил Путину доклад о структуре нового кабмина

РБК06:33

Песков: Мишустин пока не представил Путину структуру нового правительства

Коммерсантъ06:28

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Песков: Мишустин пока не представил Путину состав нового правительства

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РИА Новости06:21

Песков заявил, что Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

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