По словам Пескова, можно надеется, что Россия уже вышла на плато по коронавирусу, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины россиян на предстоящих майских праздниках. Он отметил, что нарушение самоизоляции может привести к росту заболеваемости COVID-19.

Песков: Можно робко надеяться, что РФ вышла на плато по коронавирусу

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