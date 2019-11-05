Экономика
ФАНПесков заявил, что планов по повышению ставки НДС нет
Ранее сообщалось, что повышение ставки НДС в России принесет в бюджет свыше двух триллионов рублей и приведет к рекордному росту доходов казны. В Минфине РФ полагают, что в 2020 году в казну поступит 639 миллиардов рублей, через год — 689 миллиардов рублей и 737 миллиардов рублей — в 2022 году.
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
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Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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РИА Новости 11:35
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Иран объявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.
РИА Новости 02:52
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Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
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Stada покупает часть портфеля Takeda в России и СНГ за $660 млн
В июле 2019 года закрылась сделка по продаже Takeda швейцарской фармкомпании Novartis прав на рецептурный противовоспалительный препарат Xiidra за $3,4 млрд наличными и до $1,9 млрд поэтапными платежами.
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РБК 15:28
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Компания Kia раскрыла концептуальный кроссовер Futuron, премьера которого состоится на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг CIIE в Шанхае.
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лёр, серебряный призёр чемпионатов мира и Европы, которая предыдущие восемь лет снималась в фильмах для взрослых, рассказала о нюансах работы в необычной для спортсменки сфере.
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