Политика
SM NewsПесков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех. Турция начала масштабную военную операцию «источник мира» в Сирии 9 октября.
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Песков: Турецкая операция в Сирии может навредить политическому урегулированию
Комсомольская правда09:02
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Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:09
Политика
Не валяй дурака: Трамп написал письмо Эрдогану
В день начала турецкой операции в Сирии президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир", передает телеканал CNN.
Sputnik Латвия 17 октября в 10:30
Армия и оружие
Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Взгляд.ру 14:09
Общество
В Крым прибыл князь Георгий Романов
Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.
КП - Крым 09:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в АПЛ
RT на русском 13:23
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Армия и оружие
Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером
Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.
Газета.Ru 13:03
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Политика
Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов
В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.
Вести.Ru 11:32
Шоу-бизнес
У Маргарины Симоньян родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.
Аргументы и Факты вчера в 10:56
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru 11:01
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:51
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Футбол
Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера»
В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист.
Sportbox.RU 10:52
Недвижимость
Девелоперы подняли цены на жилье в Екатеринбурге на 2% за месяц
В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. кв. м. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 10%.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:44
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Lenta.ru вчера в 00:57
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
Газета.Ru 11:47
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Политика
В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 09:31
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13