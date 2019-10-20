«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех. Турция начала масштабную военную операцию «источник мира» в Сирии 9 октября.

Политика Не валяй дурака: Трамп написал письмо Эрдогану В день начала турецкой операции в Сирии президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир", передает телеканал CNN.

Армия и оружие Глава Пентагона допустил операцию против ИГ в Сирии Министр обороны США Марк Эспер допустил возможность того, что американские военные при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Общество В Крым прибыл князь Георгий Романов Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.

Происшествия Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Армия и оружие Корабль ВМС США оснастят первым боевым лазером Пентагон в ближайшее время установит первую систему лазерного оружия на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27) ВМС США.

Политика Welt: Путин побеждает без войны Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Политика Ocean Freedom: Штаты отправили на Украину два катера 80-х годов В Одессе готовятся принять американский грузовой корабль Ocean Freedom, который доставит на Украину два списанных патрульных катера Службы береговой охраны США.

Шоу-бизнес У Маргарины Симоньян родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что родила дочку.

Происшествия В США трое военных погибли во время учений Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.

Общество В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Единоборства После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.

Киберспорт Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.

Общество Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.

Футбол Заблудившийся парашютист приземлился на поле во время матча «Интера» В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист.

Недвижимость Девелоперы подняли цены на жилье в Екатеринбурге на 2% за месяц В октябре средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга выросла на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. кв. м. С начала года квартиры в новостройках подорожали на 10%.

Футбол «Крылья Советов» выиграли в Оренбурге Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.

Политика В Великобритании признали Путина главным на Ближнем Востоке Президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Общество Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".