Политика
Газета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Комсомольская правдавчера в 15:00
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Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Общественное телевидение России вчера в 13:18
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии
КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Поклонников Газманова шокировал его внешний вид
7Дней.ру вчера в 10:00
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Общество
Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Футбол
«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в матче РПЛ
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Политика
Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии
Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv вчера в 05:20
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 18 июня в 14:30
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Здоровье
В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу
Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый («Единая Россия») предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт
Экспресс газета 00:23
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 17 июня в 03:35
Шоу-бизнес
В Астрахань приехала Анастасия Волочкова, чтобы выступить в суде
Сегодня в Астрахани заметили знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову.
Astrakhanpost.ru 18 июня в 07:15
Здоровье
Мясников рассказал о признаках опасной головной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
Армия и оружие
Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы
Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль
Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости 18 июня в 10:02
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 18 июня в 10:07
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Советы по питанию людям, которые стремятся похудеть, дала врач-диетолог Марина Аплетаева.
Волгоградская правда вчера в 22:31
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
Политика
Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав
Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06