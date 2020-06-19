Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать835

Подробнее о событии

Песков оценил уровень угрозы со стороны Польши

РИА Новостивчера в 18:29

Кремль назвал условие для превращения Польши в угрозу для России

РБКвчера в 15:21

Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Газета.Ruвчера в 14:54

Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России

RT на русскомвчера в 15:09

Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши

Известиявчера в 15:06

Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии

Комсомольская правдавчера в 15:00

Песков назвал угрозой для РФ готовность Польши разместить военные объекты других стран

ТАССвчера в 15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

Общественное телевидение России вчера в 13:18
4
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
1,6K
Политика

Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии

КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
РИА Новости вчера в 12:34
2
Шоу-бизнес

Поклонников Газманова шокировал его внешний вид

7Дней.ру вчера в 10:00
12
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известия вчера в 23:33
118
Общество

Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
24
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,5K
Футбол

«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в матче РПЛ

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
Коммерсантъ вчера в 14:59
3
Политика

Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов. Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
Piter.tv вчера в 05:20
828
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 18 июня в 01:55
34
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
3,7K
Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
135
Игры

Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры

CyberSport.ru 18 июня в 14:30
1
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
709
Здоровье

В диспансеризацию предлагают включить тестирование на антитела к коронавирусу

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый («Единая Россия») предложил включить в программу диспансеризации тестирование на антитела к коронавирусу.
Коммерсантъ вчера в 23:42
2
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
41
Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
354
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
133
Шоу-бизнес

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя делала аборт

Экспресс газета 00:23
8
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 17 июня в 03:35
264
Шоу-бизнес

В Астрахань приехала Анастасия Волочкова, чтобы выступить в суде

Сегодня в Астрахани заметили знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову.
Astrakhanpost.ru 18 июня в 07:15
61
Здоровье

Мясников рассказал о признаках опасной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
54
Армия и оружие

Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы

Минобороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпрома" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" - у орудий оказались некондиционные стволы, а таблицы стрельбы отсутствовали.
Российская газета вчера в 07:14
3
Политика

Владимир Путин сообщил о звонках своих внуков в Кремль

Президент РФ сообщил о звонках собственных внуков в Кремль. Родственники без проблем связываются с Владимиров Путиным в рабочее время.
Актуальные Новости 18 июня в 10:02
2K
Политика

Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 18 июня в 10:07
82
Здоровье

Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Советы по питанию людям, которые стремятся похудеть, дала врач-диетолог Марина Аплетаева.
Волгоградская правда вчера в 22:31
Здоровье

Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса

Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
4
Политика

Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав

Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
РЕН ТВ 00:18
1
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа вчера в 09:54
374
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
482
Как работают Яндекс.Новости?
Главное