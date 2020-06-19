Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

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