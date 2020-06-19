Политика
Газета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье
На Украине резко возросло число инфицированных коронавирусом
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о рекордном приросте случаев заражения коронавирусом за сутки.
BFM.ru вчера в 05:45
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Политика
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Татар-информ 14:02
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета вчера в 12:58
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 16:34
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия 22:48
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Аргументы и Факты 20:16
Футбол
Игорь Шалимов: Ушли с последнего места, мы счастливы
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов считает, что грозненская команда заслужено одержала победу на «Крыльями Советов» (4:2).
Советский спорт 13:51
Экономика
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В июне главный православный олигарх России Константин Малофеев, хозяин телеканала «Царьград», обвинил Билла Гейтса в заражении людей коронавирусом и рассказал о тотальном чипировании россиян.
Lenta.ru 14:58
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Общество
Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России
В первую тройку самых коррумпированных регионов России вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
Профиль вчера в 19:37
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 вчера в 20:50
Армия и оружие
Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе
Решение об осуществлении сокращения военного контингента США в Германии пока не принято, но это не означает сокращение американского присутствия в Европе, напротив, оно будет увеличено, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру 17 июня в 14:24
Технологии
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений после ЧП в Норильске
Президент Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы не допустить ее повторения.
Взгляд.ру 08:14
Гаджеты
NVIDIA готовит GeForce RTX 3090 и 3080
На просторах интернета появилось довольно много информации о видеокартах GeForce RTX 3090 и 3080, которые вроде как компания NVIDIA планирует выпустить в ближайшем будущем.
Megaobzor.com 13:06
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Экономика
В Воронежской области запустят производство ЖК-телевизоров
Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM 08:10