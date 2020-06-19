Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз

Подписи на документе поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей Фото: БЕЛТА Соглашение о взаимном признании виз подписали в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.
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Общество

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Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
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Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
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Общество

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Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине

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Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

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«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
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Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Финансы

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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»

Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
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Американская актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом.
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В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки

Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
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Белокрылая морская свинья погибла на севере Сахалина

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Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
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Общество

Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение

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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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Общество

Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА

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Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
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Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru вчера в 16:49
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