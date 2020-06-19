Политика
Газета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Песков сообщил, в каком случае Польша может представлять угрозу для Росии
Комсомольская правдавчера в 15:00
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Политика
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Подписи на документе поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей Фото: БЕЛТА Соглашение о взаимном признании виз подписали в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей.
Союзное Вече вчера в 10:44
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости вчера в 02:17
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России вчера в 13:18
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Политика
Меркель предупредила Россию о санкциях за дерзкое убийство в Берлине
Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила России новыми санкциями за устранение в Берлине бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.
Росбалт вчера в 10:03
Общество
Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Культура
Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix
Газета.Ru вчера в 10:25
Футбол
Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»
Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport вчера в 08:38
Космос
Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
Портал Поиск 17 июня в 05:50
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом.
News.ru 01:27
Кино
В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки
Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru вчера в 08:22
Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
BFM.ru вчера в 05:04
Происшествия
Белокрылая морская свинья погибла на севере Сахалина
Руководитель фонда Зеленый Сахалин Александр Иванов рассказал astv.ru, что люди видели не косатку, а именно белокрылую морскую свинью.
АСТВ 01:34
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение
Новый Севастополь вчера в 08:43
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru вчера в 16:27
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Спорт
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА
Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
News.ru 18 июня в 04:11
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
Общество
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах
Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста.
ИА InterMedia вчера в 04:15
Политика
Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49