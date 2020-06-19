Политика
Газета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Футбол
«Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
"Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.
Газета.Ru 15:14
Общество
Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя после семи вечера
Губернатор Свердловской области снял ограничения на продажу алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 08:04
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Игры
Выход Cyberpunk 2077 отложили до середины ноября
CyberSport.ru вчера в 12:07
Армия и оружие
Американский десантный корабль вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° 08:42
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Здоровье
В ВОЗ рассказали о научном прорыве в лечении коронавируса
В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты испытаний «отличной новостью» и «научным прорывом».
Городовой 17 июня в 01:22
Армия и оружие
Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью
Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром".
Газета.Ru 15:11
Происшествия
У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь
Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул.
Lenta.ru 13:59
Общество
Собянин призвал сохранить «удаленку» на «месяц-другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что удаленный режим работы по возможности нужно сохранять.
Газета.Ru 14:31
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
Общество
Жители региона увидят солнечное затмение 21 июня
Волжский.ру 05:20
Экономика
Глава ЕЦБ заявила о резком спаде экономики ЕС
Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года, заявила, в пятницу, выступая на онлайн саммите ЕС глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.
ТАСС 05:49
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как распознать плохого врача
В своем посте в социальной сети известный доктор Александр Мясников поделился с читателями, чем хороший врач отличается от плохого.
Волга-Каспий 02:44
Политика
В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 08:19
Здоровье
Врач рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
Телеканал 360° вчера в 05:37
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Футбол
«Ротор» перехватил Почивалина у «Томи»
Ранее сообщалось, что с Почивалиным договорилась «Томь», но уже после этого на него вышел «Ротор».
Матч ТВ 14:04
Наука
Найден биомаркер продолжительности жизни
Live24 07:23
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Экономика
На покупку акций ВРК-2 претендуют 4 организации
На покупку акций Вагонной ремонтной компании - 2 претендуют 4 организации — АО «Вагоноремонтный завод», ООО «Новая вагоноремонтная компания», ООО «РегионТрансСервис» и ООО «МСК Комплект».
Гудок 07:52
Футбол
«Сочи» побил рекорд РПЛ по количеству ударов в первом тайме
Хозяева побили рекорд РПЛ, нанеся 21 удар в первом тайме, согласно данным Opta.
Sports.ru 14:42