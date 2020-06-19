Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО

Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru 10:25
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В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты испытаний «отличной новостью» и «научным прорывом».
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Армия и оружие

Украина впервые испытала ракеты «Нептун» с боевой частью

Украина впервые провела испытания ракет "Нептун" с боевой частью на полигоне в Одесской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение государственного концерна "Укроборонпром".
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У терпевшего 18 часов любителя пива лопнул мочевой пузырь

Любителю пива пришлось обратиться в больницу. Томография выявила, что его мочевой пузырь не выдержал повышенного давления и лопнул.
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В России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского

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Врач рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга

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На покупку акций ВРК-2 претендуют 4 организации

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