Политика
РосбалтПесков: Прошение об отставке Суркова еще не подписано
Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом заявил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Нет, мы же не объявляли об этом», — так ответил Песков на вопрос о Суркове.
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Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».
Общество
Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России
Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
Общество
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке
ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой
Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» в случае нападения
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что объявит в среду о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных в сирийском Идлибе.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Производитель объяснил «взрыв» колбасы в Туле
Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что купила 8 февраля колбасу, но на следующий день «Докторская» взорвалась.
Политика
МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться
Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
Футбол
Администратор «Уфы» заменил судью в матче с «Араратом»
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Здоровье
Предоставление бесплатного пакета медуслуг обсудил премьер Украины
Украинцы смогут пользоваться бесплатными медуслугами в рамках программы медицинских гарантий, которая начнет действовать 1 апреля.
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф»
«Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения
Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
Здоровье
Нарколог назвал соотношение пьющих россиян и россиянок
На одну любительницу алкоголя в России приходится четыре таких же мужчины, этот показатель является для страны стабильным, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в передаче «Поздняков» на телеканале НТВ.
Общество
Синоптики спрогнозировали раннюю весну в европейской части РФ
Весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.