Политика

РосбалтРосбалтПесков: Прошение об отставке Суркова еще не подписано

Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом заявил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Нет, мы же не объявляли об этом», — так ответил Песков на вопрос о Суркове.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прошение об отставке Суркова еще не подписано, заявил Песков

РИА Новости04:52

Песков: прошение Суркова об отставке не подписано

Вести.Ru05:13

Песков: Прошение об отставке Суркова еще не подписано

Росбалт05:11

Песков рассказал, что прошение об отставке Суркова еще не подписано

Аргументы и Факты06:30

Песков: Кремль не подписал прошение Суркова об отставке

Московский Комсомолец05:19

Указа об отставке Суркова пока нет — Кремль

REGNUM05:02

Просьба Владислава Суркова об отставке до сих пор не удовлетворена

Новые Известия05:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Политика

В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».
РБК 09:24
Общество

Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России

Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
Znak.com 06:12
Общество

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
RT на русском 07:41
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы

В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
REGNUM 08:44
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта.
Коммерсантъ 01:38
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Общество

Die Welt признала полезными для России санкции США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Газета.Ru 02:56
Шоу-бизнес

Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой

Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Новый День 07:39
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 04:51
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» в случае нападения

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что объявит в среду о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных в сирийском Идлибе.
РИА Новости 07:49
Экономика

Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ

В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:48
Общество

Производитель объяснил «взрыв» колбасы в Туле

Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что купила 8 февраля колбасу, но на следующий день «Докторская» взорвалась.
Телеканал 360° 09:17
Политика

МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться

Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
REGNUM 01:45
Футбол

Администратор «Уфы» заменил судью в матче с «Араратом»

Бомбардир.ру 06:14
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Здоровье

Предоставление бесплатного пакета медуслуг обсудил премьер Украины

Украинцы смогут пользоваться бесплатными медуслугами в рамках программы медицинских гарантий, которая начнет действовать 1 апреля.
Centralasia.news 02:41
Экономика

Путин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Футбол

Новым титульным спонсором РПЛ станет «Тинькофф»

«Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.
Экономика сегодня вчера в 12:28
Игры

Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

Игромания.ру вчера в 14:13
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru 05:57
Гаджеты

Появился официальный трейлер линейки Samsung Galaxy S20

The GEEK 00:21
Общество

Появилось пугающее видео c неизвестного беспилотника-камикадзе

Lenta.ru 08:10
Происшествия

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.
РИА Новости 07:57
Происшествия

В московском отеле задержали серийного насильника

Вести.Ru 07:54
Здоровье

Нарколог назвал соотношение пьющих россиян и россиянок

На одну любительницу алкоголя в России приходится четыре таких же мужчины, этот показатель является для страны стабильным, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в передаче «Поздняков» на телеканале НТВ.
Городовой вчера в 10:34
Общество

Синоптики спрогнозировали раннюю весну в европейской части РФ

Весна в европейской части России может наступить через несколько недель. Об этом заявил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в Ижевске.
Политическая Экспертиза 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владислав Сурков
Российский политик
помощник Президента
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное