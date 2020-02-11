Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом заявил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Нет, мы же не объявляли об этом», — так ответил Песков на вопрос о Суркове.

Песков: Прошение об отставке Суркова еще не подписано

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