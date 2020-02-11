Политика
РосбалтПесков: Прошение об отставке Суркова еще не подписано
Прошение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова еще не подписано. Об этом заявил пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Нет, мы же не объявляли об этом», — так ответил Песков на вопрос о Суркове.
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Политика
Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Армия и оружие
Норвежская разведка назвала наибольшей угрозой Россию и Китай
Наибольшую угрозу для Норвегии представляют Россия и Китай.
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Наука
Гемато-энцефалический барьер воссоздали на чипе
Исследователи из Технологического института Джорджии воссоздали физиологию гемато-энцефалического барьера на чипе — наиболее реалистично, чем когда-либо, что позволит более пристально его изучить.
Общество
Die Welt признала полезными для России санкции США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде.
Общество
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в Ростове и Краснодаре
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Экономика
Глава ФРС США: коронавирус может навредить экономике всего мира
Руководитель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл рассказал о рисках для мировой экономики.
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Происшествия
Колпинские полицейские за избиение подростка получили реальные сроки
Прокурор для бывших полицейских попросил 6 с половиной лет колонии на двоих — 3, 5 года для Александра Заброды, который был особенно жесток по отношению к подростку, и 3 года — для Евгения Аунинга.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Хоккей
Российский хоккеист Кузнецов получил травму в матче с «Айлендерс»
Нападающий Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Его впечатал в борт Лео Комаров.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Шоу-бизнес
Актер из «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в возрасте 25 лет
Стало известно о кончине Рафаэля Коулмэна, ему было всего 25 лет.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Общество
Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Культура
«Оскар» поставил новый антирекорд по просмотрам
Прошлый отрицательный рекорд по телевизионным рейтингам был установлен в 2018 году, когда счетчик показал 26,5 млн просмотров.
Общество
В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях
В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.