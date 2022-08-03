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Песков: Путин и Шредер на встрече в Москве обсудили энергетический кризис в Европе

По словам официального представителя Кремля, Шредер действительно на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом в Европе, но «не изъявлял какого-либо желания становиться посредником».
Рамблер
По словам господина Пескова, экс-канцлер «весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе».
Коммерсантъ
Как уточнил Песков, Шредер просил Путина "объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается".
ТВ Центр
Экс-канцлера интересовал вопрос участия «Северного потока — 2» для поставок газа в ЕС.
Народные новости

Подробнее о событии

Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Шрёдер обсудили энергетический кризис в Европе
РБК07:07
Песков: Путин и Шредер на встрече в Москве обсудили энергетический кризис в Европе
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