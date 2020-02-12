Экономика
REGNUMПесков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний
Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:53, Ашберн
Армия и оружие
Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли
Армия и оружие
В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией
НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Армия и оружие
Сирийские войска действуют только против террористов — Песков
Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе.
Политика
Путин назвал основную задачу экономической повестки
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
Общество
В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки
Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Армия и оружие
Эстонская разведка заявила о риске превентивного удара РФ по странам Балтии
Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что возможность военного нападения России на республику невелика, они также отмечают усиление российского военного потенциала в Европе и заявляют об угрозе превентивного удара Москвы по странам Балтии.
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Политика
Украина предлагает дать Крыму воду в обмен на Донбасс
В Киеве предлагают начать водоснабжение Крыма в обмен на уступки со стороны России по вопросу Донбасса, сообщает «РИА Новости».
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Хоккей
Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам
Омский "Авангард" оказался сильнее казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Здоровье
Дефицит врачей зафиксировали в Волгограде
По данным аналитиков, конкуренция специалистов в сфере медицины в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию.
Гаджеты
В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X
В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.
Политика
В Минске заявили, что не имеют нефтяных контрактов с США
В феврале госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Белоруссию пообещал на 100% обеспечить Минск американской нефтью «по конкурентным ценам».
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Единоборства
Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Спорт
Самуэльссон отреагировал на допинговый скандал в Швеции
Биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал шведских спортсменов, которые ранее были уличены в употреблении допинга.
Общество
В Думу внесли поправки о расширении маткапитала
Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.
Экономика
Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»
Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл».
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.