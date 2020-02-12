Экономика

REGNUMREGNUMПесков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 17:48

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Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

REGNUM07:15

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

РБК01:53

Кремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний

РЕН ТВ06:07

Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

Forbes02:55

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии эффективности госкомпаний

Ведомости02:37

Песков: Путин и Сечин не обсуждали тему изменения методики оценки менеджмента госкомпаний

ТАСС06:21

«Роснефть» устала резать расходы

Коммерсантъвчера в 17:48
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Армия и оружие

Все члены экипажа сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли

Эхо Москвы вчера в 09:31
Армия и оружие

В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией

НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
Известия 07:06
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Армия и оружие

Сирийские войска действуют только против террористов — Песков

Против действия террористов направлены удары военнослужащих правительственных сил Сирии в Идлибе.
REGNUM 05:55
Политика

Путин назвал основную задачу экономической повестки

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
РИА Новости 05:58
Общество

В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
Ведомости вчера в 18:51
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Армия и оружие

Эстонская разведка заявила о риске превентивного удара РФ по странам Балтии

Авторы нового доклада департамента внешней разведки Эстонии считают, что возможность военного нападения России на республику невелика, они также отмечают усиление российского военного потенциала в Европе и заявляют об угрозе превентивного удара Москвы по странам Балтии.
Интерфакс 07:43
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

РИА Новости 07:20
Политика

Украина предлагает дать Крыму воду в обмен на Донбасс

В Киеве предлагают начать водоснабжение Крыма в обмен на уступки со стороны России по вопросу Донбасса, сообщает «РИА Новости».
Хакасия-Информ вчера в 20:44
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Кино

Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»

Культуромания вчера в 14:49
Хоккей

Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

Омский "Авангард" оказался сильнее казанского "Ак Барса" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 14:38
Здоровье

Дефицит врачей зафиксировали в Волгограде

По данным аналитиков, конкуренция специалистов в сфере медицины в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию.
Блокнот Волгоград 07:11
Гаджеты

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.
Актуальные Новости 05:04
Политика

В Минске заявили, что не имеют нефтяных контрактов с США

В феврале госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Белоруссию пообещал на 100% обеспечить Минск американской нефтью «по конкурентным ценам».
REGNUM 07:37
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

OAnews вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке

Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Взгляд.ру вчера в 08:36
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Джонс о бое с Рейесом: «Победил и извлек множество уроков»

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Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Lenta.ru 02:18
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Спорт

Самуэльссон отреагировал на допинговый скандал в Швеции

Биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал шведских спортсменов, которые ранее были уличены в употреблении допинга.
Pravda.Ru 07:13
Общество

В Думу внесли поправки о расширении маткапитала

Семьи, где первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января этого года, должны получить 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат будет насчитывать 616 617 рублей.
The Penza Post вчера в 03:20
Экономика

Путин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл».
Политическая Экспертиза вчера в 07:34
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
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Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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