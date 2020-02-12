Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.

с чего всё началось

Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

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