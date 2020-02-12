Экономика

REGNUMREGNUMПесков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
Коммерсантъ11 февраля в 17:48

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Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

REGNUMвчера в 07:15

Песков: Путин и Сечин не обсуждали тему изменения методики оценки менеджмента госкомпаний

ТАССвчера в 06:21

Кремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний

РЕН ТВвчера в 06:07

Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

Forbesвчера в 02:55

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии эффективности госкомпаний

Ведомостивчера в 02:37

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

РБКвчера в 01:53

«Роснефть» устала резать расходы

Коммерсантъ11 февраля в 17:48
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Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Общество

Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Известия вчера в 23:47
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Происшествия

В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
РБК 03:27
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Политика

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Lenta.ru 03:33
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии

Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
МонаВиста вчера в 12:58
Общество

Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
РИА Новости 02:41
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Происшествия

Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова

В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.
Чита.Ру 02:19
Политика

Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске

В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
РИА Новости вчера в 23:47
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы

Зампред думского комитета Михаил Терентьев поддержал инициативу, отметив, что временной период ограничения с 19.00 до 9.00 является "инновационным предложением".
Российская газета 03:05
Здоровье

Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
ТАСС вчера в 05:18
Кино

Михаила Калашникова увидят на Берлинском кинофестивале

Московский Комсомолец вчера в 10:34
Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 02:59
Футбол

«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»

Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о расширении стадиона в Ливерпуле.
ГЛАС.RU 01:20
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM 11 февраля в 08:33
Армия и оружие

Пентагон назвал Россию и Китай основными угрозами для США в Африке

Политика Сегодня вчера в 16:28
Происшествия

Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Вести.Ru 11 февраля в 08:53
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Происшествия

СК начал проверку после ЧП на заводе в Свердловской области

РИА Новости 02:14
Общество

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия вчера в 14:43
Гаджеты

Новинка смартфона Oppo A31 полностью рассекречена

За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с 4-6 гигабайтами оперативной памяти в разных комплектациях.
Rusargument 02:08
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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