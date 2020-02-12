Экономика
REGNUMПесков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний
Вопрос о критериях оценки эффективности работы руководителей госкомпаний не обсуждался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщил 12 февраля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.Коммерсантъ11 февраля в 17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии эффективности госкомпаний
Ведомостивчера в 02:37
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Общество
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Происшествия
В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Политика
Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Решение об отказе возобновить подачу воды на полуостров принял комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Шоу-бизнес
Николай Расторгуев рассказал о размере своей пенсии
Многолетний лидер «Любэ» признался, что не помнит точно, сколько денег перечисляет ему пенсионный фонд, но один из музыкантов, которому он когда-то назвал размер своей пенсии, стал недоумевать, как можно прожить на эти деньги.
Общество
Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Футбол
Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
Происшествия
Следователи задержали замминистра ЖКХ Забайкалья Кузнецова
В пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю сообщили, что в отношении Кузнецова проводились оперативные мероприятия, однако об их результатах в ведомстве уточнить отказались.
Политика
Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске
В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Политика
Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17
Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
Армия и оружие
В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе
Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Зампред думского комитета Михаил Терентьев поддержал инициативу, отметив, что временной период ограничения с 19.00 до 9.00 является "инновационным предложением".
Здоровье
Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Кино
Михаила Калашникова увидят на Берлинском кинофестивале
Происшествия
Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
Футбол
«Манчестер Сити» начал подготовку к матчу с «Реалом»
Первая встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити" пройдет в Мадриде, 27 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о расширении стадиона в Ливерпуле.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Армия и оружие
Пентагон назвал Россию и Китай основными угрозами для США в Африке
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Общество
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Гаджеты
Новинка смартфона Oppo A31 полностью рассекречена
За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с 4-6 гигабайтами оперативной памяти в разных комплектациях.