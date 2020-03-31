Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Армия и оружие Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Шоу-бизнес Дана Борисова отказалась от помощи нарколога Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.

Общество Совфед одобрил законопроект о пособиях и повышении больничных до МРОТ Совет Федерации в ходе внеочередного заседания 31 марта поддержал законопроект, предусматривающий повышение оплаты больничных листов до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления.

Общество В Грузии запретили продажу алкоголя Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.

Экономика Налог на банковские вклады смягчили Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Общество В Красноярском крае ввели режим самоизоляции В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Соответствующий указ выпустил губернатор Красноярского края.

Общество В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

Общество В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.

Общество В России изменили порядок техосмотра для автомобилей В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.