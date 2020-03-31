Коронавирус
РБКПесков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.
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Армия и оружие
Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников
Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Наука
Данные о древних людях помогут преодолеть последствия сидячей работы
Шоу-бизнес
Дана Борисова отказалась от помощи нарколога
Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Общество
Совфед одобрил законопроект о пособиях и повышении больничных до МРОТ
Совет Федерации в ходе внеочередного заседания 31 марта поддержал законопроект, предусматривающий повышение оплаты больничных листов до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Экономика
Налог на банковские вклады смягчили
Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Подчеркивается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.
Общество
Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми
В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке компании «Везёт»
«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о приобретении группы компаний «Везет». Об этом РБК сообщил представитель сервиса.
Общество
Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России
Режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах.
Общество
В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции
Фото Олега Каргаполова Согласно документу, теперь гражданам следует находиться дома.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Происшествия
У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус
Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Общество
В Красноярском крае ввели режим самоизоляции
В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Соответствующий указ выпустил губернатор Красноярского края.
Кино
Райан Гослинг станет главным героем и продюсером экранизации Вейера
Канадский актер Райан Гослинг планирует стать исполнительным продюсером и исполнить ключевую роль в новом проекте писателя Энди Вейера.
Общество
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом
В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Общество
В Госдуме предложили ограничить трафик иностранных ресурсов
В России могут временно обязать интернет-провайдеров давать приоритет трафику отечественных сервисов в случае перегрузки сети.