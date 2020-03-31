Коронавирус

РБКРБКПесков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Американский лидер утверждал, что Москва прислала "очень-очень большой самолет" с медицинским оборудованием.
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В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском08:20

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Интерфакс08:05

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости07:52

Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

Газета.Ru08:00

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК08:00

Песков: Путин и Трамп не обсуждали идею США выплатить $15 млн за помощь в «поимке» Мадуро

ТАСС08:35

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru08:01
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностирован коронавирус

BFM.ru 09:02
Армия и оружие

Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников

Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
РИА Новости 09:14
Наука

Данные о древних людях помогут преодолеть последствия сидячей работы

Российская газета 03:56
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Актуальные Новости 29 марта в 10:14
Общество

Совфед одобрил законопроект о пособиях и повышении больничных до МРОТ

Совет Федерации в ходе внеочередного заседания 31 марта поддержал законопроект, предусматривающий повышение оплаты больничных листов до уровня МРОТ и получении выплат на ребёнка без подачи заявления.
RT на русском 09:51
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
РБК 09:06
Экономика

Налог на банковские вклады смягчили

Ранее, как следовало из заявлений президента страны Владимира Путина и представителей правительства, предполагалось собирать 13 процентов с полученного гражданином дохода, если сумма всех его вкладов превышает миллион рублей.
Lenta.ru 05:38
Здоровье

Малышева назвала способ сократить сроки карантина в России

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что можно сделать, чтобы сократить сроки карантина, введенного в регионах России из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:05
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Подчеркивается, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.
Вечерняя Москва 29 марта в 13:01
Общество

Около 5% новых заразившихся в Москве оказались детьми

В столице выявлено 387 новых случая заражения коронавирусом. Около 5% из них, или примерно 20 человек, — дети.
Известия 05:55
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Экономика

«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке компании «Везёт»

«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство о приобретении группы компаний «Везет». Об этом РБК сообщил представитель сервиса.
РБК 09:46
Общество

Режим самоизоляции введён ещё в 14 регионах России

Режим домашней самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, кроме Москвы и Московской области, вводится ещё в 14 российских регионах.
RT на русском вчера в 12:57
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Фото Олега Каргаполова Согласно документу, теперь гражданам следует находиться дома.
Вечерний Челябинск 05:24
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Происшествия

У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
Общество

В Красноярском крае ввели режим самоизоляции

В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Соответствующий указ выпустил губернатор Красноярского края.
Городские новости. Красноярск 08:57
Кино

Райан Гослинг станет главным героем и продюсером экранизации Вейера

Канадский актер Райан Гослинг планирует стать исполнительным продюсером и исполнить ключевую роль в новом проекте писателя Энди Вейера.
iReactor вчера в 12:59
Общество

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом

В Пскове умер второй пациент с коронавирусом В Псковской области умер второй пациент, который заразился коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.
Медиазона 08:02
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

РИА Новости вчера в 14:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

В Госдуме предложили ограничить трафик иностранных ресурсов

В России могут временно обязать интернет-провайдеров давать приоритет трафику отечественных сервисов в случае перегрузки сети.
Городовой 04:30
Как работают Яндекс.Новости?
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