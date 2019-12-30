Политика

Красная веснаКрасная веснаПесков: Путин использует свой авторитет для обмена пленными в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену удерживаемых лиц на Украине, но использует свой авторитет для содействия обмену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 декабря на встрече с журналистами.
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Песков указал на влияние авторитета Путина при обмене пленными в Донбассе

РБК04:42

Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Известия05:06

Песков: Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе

ТАСС05:04

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

РИА Новости04:53

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

RT на русском04:49

Песков: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина

Коммерсантъ05:30

Песков: Путин не имеет отношение к обмену пленными между Киевом и Донбассом

Газета.Ru04:41
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Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
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Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая с 6 января 2020 года в связи с продолжающимися случаями выявления в этой продукции опасных карантинных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Rambler News Service 10:00
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Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
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В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
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Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
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Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple

В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

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РИА Новости 05:34
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Финансы

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
РБК 27 декабря в 10:29
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Lenta.ru 05:41
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Здоровье

Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
News.ru 05:57
Происшествия

Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти

В Ленинградской области из Финского залива спасли редкую птицу, которую не часто можно встретить в наших широтах.
КП - Санкт-Петербург 08:43
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Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 09:57
Политика

«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Известия 07:48
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия вчера в 20:06
Футбол

Тер Штеген из-за травмы не сыграет с «Эспаньолом»

"Барселона" перед игрой 19-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" сообщила о состоянии травмированных футболистов.
Soccer.ru 08:46
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Общество

В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному

В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Эхо Москвы 07:00
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Вести.Ru 01:59
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Экспресс газета 03:25
Общество

Суд отказался судить экс-главбуха «Седьмой студии» в особом порядке

Газета.Ru 08:42
Происшествия

В центре Берлина произошла стрельба

РБК 09:30
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
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Политика

В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов

Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
КП - Донецк 08:55
Политика

Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
РИА Новости 07:47
Политика

Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине

Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
ТАСС 09:14
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
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В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Интерфакс 03:59
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«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

«Краснодар» объявил о досрочном прекращении аренды защитника Егора Сорокина в «Рубине».
Бомбардир.ру 01:58
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