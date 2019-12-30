Президент РФ Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену удерживаемых лиц на Украине, но использует свой авторитет для содействия обмену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 декабря на встрече с журналистами.

Песков: Путин использует свой авторитет для обмена пленными в Донбассе

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Происшествия Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах «В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.

Политика В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.

Общество В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.

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Политика Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".