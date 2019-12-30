Политика
Красная веснаПесков: Путин использует свой авторитет для обмена пленными в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену удерживаемых лиц на Украине, но использует свой авторитет для содействия обмену, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 декабря на встрече с журналистами.
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Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая с 6 января 2020 года в связи с продолжающимися случаями выявления в этой продукции опасных карантинных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Происшествия
В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине
Общество
Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
Гаджеты
Рейтинг самых интересных гаджетов 2019 года возглавил смартфон Apple
В России составили перечень наиболее интересных и запоминающихся гаджетов 2019 года.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Финансы
Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
Происшествия
Краснокнижного орлана спасли из ледяной воды в Ленобласти
В Ленинградской области из Финского залива спасли редкую птицу, которую не часто можно встретить в наших широтах.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Футбол
Тер Штеген из-за травмы не сыграет с «Эспаньолом»
"Барселона" перед игрой 19-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом" сообщила о состоянии травмированных футболистов.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Общество
В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному
В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.
Происшествия
Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье
В подмосковном Павловском Посаде обнаружили раздетого ребенка, который истошно кричал под балконом жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Политика
В ДНР помиловали троих несовершеннолетних диверсантов
Глава ДНР Денис Пушилин подписал помилование троих несовершеннолетних диверсантов, задержанных летом 2016 года.
Политика
Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Происшествия
В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Футбол
«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»
«Краснодар» объявил о досрочном прекращении аренды защитника Егора Сорокина в «Рубине».