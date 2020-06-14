Политика
Газета.RuПесков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
ТАСС/. Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС14:10
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Политика
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 15:23
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Космос
Астронавт NASA стала первой женщиной, которая спустилась на самую глубокую точку Земли
Океанограф и астронавт Кэти Салливан является первой американкой, которая вышла в открытый космос.
Sunmag.me 11 июня в 05:05
Происшествия
В Саратовской области в ДТП погибли два человека
Жертвами ДТП стали два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Саратовской области.
News.ru 12:37
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Турции
На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, есть пострадашвие.
Коммерсантъ 12:55
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше
Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше запланированного срока. Выход нового фильма о Джеймсе Бонде назначен на 20 ноября.
Inc-news.ru 08:27
Общество
В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
Центральный рынок в Москве проверят после видео в социальных сетях с посетителями, не соблюдающими масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 15:33
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Армия и оружие
Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам
Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам.
Российская газета 07:43
Общество
Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса
Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru 05:59
Политика
Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
РИА Новости 07:27
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Политика
В Армении полиция задержала 252 участников оппозиционной акции
В Армении полиция задержала 252 участников акции, организованной в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:36
Армия и оружие
Турция намерена создать две военные базы в Ливии
Деловое.ТВ 05:10
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
Политика
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Протестующие требуют полного упразднения полиции в Сиэтле, запрета на использование оружия при охране порядка и пересмотра дел "всех цветных людей", попавших в тюрьмы.
Новые Известия 12 июня в 11:34
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
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Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52