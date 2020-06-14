ТАСС/. Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

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