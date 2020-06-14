Политика

Газета.RuГазета.RuПесков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:10

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Путин написал статью о войне. Ее подготовку он анонсировал в прошлом году

Фонтанка.Рувчера в 14:24

Президент РФ написал статью о Второй мировой войне

Вести.Ruвчера в 14:55

Путин написал статью о Второй мировой войне

РИА Новостивчера в 14:33

Путин написал статью о Второй мировой войне

РБКвчера в 14:57

Путин написал статью о Второй мировой войне

Lenta.ruвчера в 14:19

Путин написал статью о Второй мировой войне

RT на русскомвчера в 14:19

Путин написал статью о Второй мировой войне

ТАССвчера в 14:10
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Общество

Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
iReactor вчера в 03:26
Общество

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,7K
Общество

Журналисты подсчитали доходы Ефремова

Известия вчера в 20:42
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Космос

Представлен удивительный концепт марсианского города

Сложно сказать, насколько применимым окажется этот концепт на Марсе, но в случае невостребованности он может найти свою аудиторию и на Земле.
Машины и Механизмы 12 июня в 13:55
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Армия и оружие

Доклад SIPRI: ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, из которого следует, что ядерные державы продолжают модернизировать свои вооружения, ставя именно ядерное оружие в центр стратегий безопасности.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Общество

Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии

Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
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Общество

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 19:29
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
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Происшествия

Семья Захарова отказалась принимать извинения Ефремова

Слово и Дело 13 июня в 06:42
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Общество

Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Мэри передала The New York Times налоговые декларации Трампа и другую конфиденциальную финансовую документацию своей семьи, сообщает новостной портал The Daily Beast.
Российская газета вчера в 22:31
Экономика

Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»

Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК вчера в 18:39
Общество

Валерий Лимаренко дистанционно пообщается с жителями Корсакова

Жителям Корсаковского района предлагают задать вопросы губернатору.
Сахалин.Инфо вчера в 23:53
Происшествия

В Приангарье полицейский застрелил агрессивного волкодава

Применить оружие для обезвреживания агрессивной собаки пришлось сотруднику полиции в поселке Усть-Ордынский.
Байкал24 вчера в 22:28
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
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Политика

КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок

Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 21 июня

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 21 июня включительно.
АиФ Иркутск 13 июня в 04:07
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Шоу-бизнес

Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью

Российская певица Алла Пугачева поделилась кадрами семейной прогулки со своей шестилетней дочерью Лизой Галкиной.
Народные новости вчера в 12:24
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Происшествия

За два дня у 22 новосибирцев с банковских карт украли 5,6 млн рублей

22 новосибирца пострадали от рук кибер-мошенников за два дня. Пострадавшие потеряли 5,6 миллиона рублей.
Atas.info вчера в 22:06
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Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
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Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru вчера в 18:59
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Армия и оружие

В ДНР отменили режим полной боеготовности

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru вчера в 11:16
Здоровье

Еще 69 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 14 июня в Алтайском крае еще у 69 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 06:22
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Здоровье

Названы напитки, улучшающие сон

Теплое молоко, выпитое перед сном, содержит аминокислоту триптофан, повышающую уровень серотонина в крови.
Вечерняя Москва вчера в 00:47
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