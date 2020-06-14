Политика
Газета.RuПесков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
ТАСС/. Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС14:10
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Отмечается, что жителей Венеции возмущает, что туристы «будут пачкать» воду в каналах.
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