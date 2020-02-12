Политика
Вести.RuКремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:33
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Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Политика
В апреле у россиян может появиться еще один выходной день
День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» с YouTube-канала политика Алексея Навального.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Как сообщает РИА Новости, депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова опубликовала на своей странице в Facebook скриншот с мобильного телефона жительницы города Златоуста, которая 327 раз пыталась дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача.
Биатлон
Биатлон. Объявлен состав сборной Украины на смешанную эстафету на ЧМ
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Происшествия
У граждан РФ на лайнере Diamond Princess коронавируса не выявлено
Как сообщало ИА REGNUM, на судне Diamond Princess среди почти 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа присутствуют 24 гражданина РФ.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции.
Кино
«Отель „Белград“»: появился трейлер комедии с Милошем Биковичем
5 марта в прокат выйдет комедия «Отель "Белград"» с Милошем Биковичем и Дианой Пожарской. Сегодня в Сети появился трейлер картины.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
По словам эксперта, треть россиян злоупотребляет алкоголем, однако они не считают свой порок чем-то серьезным и поэтому не обращаются за помощью к специалистам.
Происшествия
В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной
Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.